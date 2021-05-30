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США и ЕС подтвердили свою приверженность позиции по отношению к России

Политика
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США и ЕС подтвердили свою приверженность позиции по отношению к России
pixabay.com  / moritz320

Европейский союз вместе с США намерен озвучить свою принципиальную позицию по отношению к России на саммите, который пройдет 15 июня, пишет агентство Bloomberg.

Саммит Евросоюз-США пройдет в Брюсселе за день перед встречей лидеров России и США. Она состоится 16 июня в Женеве.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России", — цитирует агентство документ.

По предварительной информации, на саммите Евросоюз и США намерены озвучить планы по тесному взаимодействию по ряду ключевых вопросов, в том числе в области экономики. Согласно совместному проекту, стороны могут заявить о коллективном противодействии Китаю.

#евросоюз #сша #саммит
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