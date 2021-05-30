Пушков увидел опасность в падении превосходства США на мировой арене

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Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своих соцсетях назвал серьезные военные затраты главной опасностью, которая исходит от Соединенных Штатов.

Парламентарий отметил, что США начали активно вооружаться. По его мнению, это связано с невозможностью страны обеспечить свою гегемонию в мире с помощью мирных средств воздействия, например достигнув экономических успехов.

В условиях утраты превосходства на мировой арене Вашингтон выделяет баснословные средства на оборонную промышленность, пытаясь продемонстрировать свою силу, считает Пушков. Согласно проекту бюджета США на 2022 год, на траты Пентагона будет выделено около 715 млрд долларов.