Истребитель МиГ-21 ВВС Ливии разбился во время военного парада

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Пилот ВВС Ливии разбился на истребителе МиГ-21 во время военного парада в городе Бенгази. После подъема в воздух самолет резко снизил высоту, а затем упал.

Происшествие случилось во время военного парада, который, по словам официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари, стал крупнейшим в истории государства.

"Пилот Джамаль ибн Амер погиб", — заявил собеседник РИА Новости.

Во время мероприятия праздновалась седьмая годовщина контртеррористической операции "Аль-Карама" ("Достоинство"). В ней также принимал участие фельдмаршал Халифа Хафтар.