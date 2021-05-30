«Челси» одолел «Манчестер Сити» и выиграл кубок Лиги чемпионов

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"Британский финал" Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" окончился победой лондонских "аристократов" со счетом 1:0. Игра проходила на стадионе "Драгау" в Порту.

В составе победителей одним забитым мячом отметился полузащитник Кай Хаверц (42-я минута). Счет остался минимальным до конца встречи.

"Горожане" вышли в финал Лиги чемпионов впервые в своей истории. Игроки "Челси" сыграют против обладателей трофея Лиги Европы – футболистов "Вильярреала" за Суперкубок УЕФА.

Финальная игра Лиги чемпионов была перенесена из Стамбула в Порту. Глава УЕФА Александер Чеферин заявлял по этому поводу, что решение о включении Турции в "красную зону" принято исходя из ситуации с коронавирусом.