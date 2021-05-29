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Онищенко оценил различные версии появления коронавируса

Общество
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Онищенко оценил различные версии появления коронавируса
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Разные версии происхождения коронавируса не могут быть доказаны из-за неработающей конвенции по биологическому и токсинному оружию, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Конвенция не имеет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. По словам депутата, виноваты в этом США, так как они вышли из конвенции в 2001 году, информирует РИА Новости.

Сегодня важнейшей задачей является борьба с коронавирусом. Парламентарий назвал вакцинацию и соблюдение масочного режима важнейшими составляющими безопасности стран.

Накануне британские и норвежские ученые сообщили о находке доказательств гипотезы о том, что коронавирус произошел в лаборатории. Об этом сообщал британский таблоид Daily Mail.

#онищенко #пандемия #коронавирус
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