Онищенко оценил различные версии появления коронавируса

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Разные версии происхождения коронавируса не могут быть доказаны из-за неработающей конвенции по биологическому и токсинному оружию, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Конвенция не имеет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. По словам депутата, виноваты в этом США, так как они вышли из конвенции в 2001 году, информирует РИА Новости.

Сегодня важнейшей задачей является борьба с коронавирусом. Парламентарий назвал вакцинацию и соблюдение масочного режима важнейшими составляющими безопасности стран.

Накануне британские и норвежские ученые сообщили о находке доказательств гипотезы о том, что коронавирус произошел в лаборатории. Об этом сообщал британский таблоид Daily Mail.