Онищенко оценил различные версии появления коронавируса

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Разные версии происхождения коронавируса не могут быть доказаны из-за неработающей конвенции по биологическому и токсинному оружию, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Конвенция не имеет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. По словам депутата, виноваты в этом США, так как они вышли из конвенции в 2001 году, информирует РИА Новости.
Сегодня важнейшей задачей является борьба с коронавирусом. Парламентарий назвал вакцинацию и соблюдение масочного режима важнейшими составляющими безопасности стран.
Накануне британские и норвежские ученые сообщили о находке доказательств гипотезы о том, что коронавирус произошел в лаборатории. Об этом сообщал британский таблоид Daily Mail.