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Вильфанд рассказал о скором прекращении ливней в Москве

Общество
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Вильфанд рассказал о скором прекращении ливней в Москве
Невские Новости  / 

Погода в столичном регионе России придет в норму лишь 1 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что дожди полностью закончатся в Москве лишь ко вторнику следующей недели. Что касается обильных осадков, то их прекращения стоит ждать уже во второй половине дня воскресенья.

"Во второй половине воскресенья начнет расти давление, и это приведет к тому, что существенных осадков ожидать не приходится. В понедельник еще будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, 1-го числа, уже без осадков", — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Синоптик ранее рассказал, что весна попрощается с москвичами и гостями столицы холодной погодой. В ближайшие дни температура воздуха будет находиться на отметке на 3-4 градуса ниже нормы.

#погода в москве #гидрометцентр #вильфанд
Вильфанд рассказал о скором прекращении ливней в Москве
Вильфанд рассказал о скором прекращении ливней в Москве
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