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Главе НАТО Йенсу Столтенбергу, в очередной раз обвинившему Россию, стоит "сменить пластинку". Об этом заявили читатели британского издания Daily Mail.

Возмущение пользователей вызвали слова генсека, который недавно объявил, что "трудно поверить" в непричастность России к инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair. Британцы заметили, что заявление Столтенберга ничем не подкреплено и призвано снова выставить Москву врагом.

"И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!" — посоветовал юзер.

"А у Столтенберга есть какие-то достоверные доказательства, или же это всего лишь его предположения? Вести подобные разговоры попросту несерьезно", — заметил пользователь Сети.

Британцы напомнили генсеку, что Европа и США неоднократно совершали действия, которые противоречат международному праву. В связи с этим НАТО не может обвинять в чем-то какие-либо государства.