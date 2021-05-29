Администрация Светогорска испугалась приезда депутата Журавлева

Федеральное агентство новостей /

Местные жители города Светогорска радостно встретили депутата российской партии "Родина" Алексея Журавлева и его сторонников, однако местная администрация пыталась сорвать встречу.

Представители партии продолжают свою рабочую поездку по городам Ленинградской области, где они оказывают помощь гражданам. Жители Светогорска очень ждали приезда парламентария, однако их встречи пыталась помешать местная администрация, вызвав на место работников государственной службы. Несмотря на все трудности Журавлеву удалось поговорить с обеспокоенными гражданами, которые рассказали о проблемах, связанных с жизнью в небольшом населенном пункте, передает Федеральное агентство новостей.

Федеральное агентство новостей /

Основной темой разговора являлась сфера ЖКХ. Жители негодовали из-за проведения экспертизы состояния дома перед ремонтными работами за их счет, поскольку данная проблема должна была решаться за счет администрации. Журавлев пообещал лично проконтролировать сложившуюся ситуацию и передать обращение до председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.