Генерал СБУ раскритиковал непродуманные санкции Киева против Белоруссии

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Решение украинских властей закрыть авиасообщение с Белоруссией было преждевременным, непродуманным и эмоциональным, и возможно оно было стало следствием затаенной обиды на белорусского лидера.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «НАШ» высказал эксперт по вопросам безопасности, генерал СБУ Василий Вовк, который считает, что власти не имеют права ни в каких случаях поддаваться эмоциям.

Как отметил эксперт, его удивило, что именно Украина стала самой первой страной, объявившей о закрытии своего воздушного пространства белорусских самолетов, в ответ на инцидент с самолетом Ryanair.

«Потом мы заявляем, что мы их не принимаем, потом мы заявляем, что мы туда не полетим и так далее. Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, – только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование», — заявил Вовк.

Даже если кто-то уверен, что власти Белоруссии посадили самолет обманным путем, чтобы арестовать обвиняемого в организации августовских беспорядках Романа Протасевича, расследование инцидента только началось. А значит, если украинские власти дружат с законом и строят правовое, цивилизованное государство, они должны сказать: есть признаки злоупотребления, но давайте дождемся окончания расследования и его официальных результатов.

«Еще раз хочу сказать – решение относительно Белоруссии было принято преждевременно, непродуманно, эмоционально, — подчеркнул генерал-майор СБУ. — Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко, которая была глубоко затаенной, а тут появилась отдушина и повод чтобы выдать на-гора свои санкции».

Таким образом, Зеленский продемонстрировал негосударственную позицию, и не подумал о том, к каким результатам для страны приведет его решение, заключил Вовк.

pixabay.com / cadiju1968

Напомним, 23 мая самолет компании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил незапланированную посадку в Минске, так как поступило сообщение о якобы заложенной на борту бомбе. Позже выяснилось, что это угроза взрыва была ложной, но правоохранительные органы Белоруссии задержали одного из пассажиров данного рейса - главного редактора признанного в стране экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Европе произошедшее вызвало волну возмущения и обвинений в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.