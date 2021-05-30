Пушков рассказал, чего можно ждать от встречи Путина и Байдена

Невские Новости / Юлия Медведева

Напряженность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами может снизится в том случае, если предстоящая встреча президентов РФ и США пройдет успешно. Возможно даже российский посол вернется в Вашингтон, а американский – в Москву.

С таким прогнозом в интервью «Парламентской газете» выступил член Совета Федерации Алексей Пушков, говоря о том, чем может закончится первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня.

«Если саммит пройдет успешно, я ожидаю некоторого снижения напряжённости между Россией и США, которая в последнее время порой зашкаливает», — отметил сенатор.

Помимо взаимного возвращения послов, по мнению Пушкова, Москва и Вашингтон могут создать рабочие группы для решения вопросов двусторонних российско-американских отношений.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Если встреча Владимира Путина и Джо Байдена пойдет по успешному сценарию, на ней могут быть подняты такие темы, как вывод войск США из Афганистана, борьба с климатическими изменениями, вопросы безопасности в Европе, заключение нового соглашения по иранской ядерной программе и ядерное оружие Северной Кореи.

«Если же саммит пройдет не слишком успешно, он будет напоминать встречи с (экс-президентом США) Дональдом Трампом, когда президенты обменивались мнениями, но практических последствий не было», — добавил сенатор.

В заключение Алексей Пушков предположил, что дальнейшее ухудшение российско-американских отношений маловероятно, поэтому скорее всего встреча Путина и Байдена пройдет либо позитивно, либо нейтрально.