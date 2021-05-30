Кедми: Запад не усвоил первый урок, преподанный ему Путиным

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Поддержка, которую Россия оказала Белоруссии во время попытки устроить там переворот прошлым летом, продемонстрировала новый политический курс Москвы, но реакция Запада на ситуацию с посадкой самолета в Минске говорит о том, что там ничего не поняли.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого Россия преподала Западу болезненный урок, который остался неусвоенным.

Ранее, напомнил Кедми, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва меняет вектор своей политики на постсоветском пространстве и это направление будет приоритетным. Наглядной демонстрацией нового курса России стала поддержка Белоруссии в условиях, когда Запад предпринял попытку дестабилизировать там ситуацию. Россия, стремясь не допустить появление еще одного вражеского плацдарма у себя под боком, пресекла попытки отстранить от власти в Белоруссии Александра Лукашенко. Именно позиция Москвы стала главным препятствием для более активных действий прозападных оппозиционных сил в Минске.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Но, судя по тому, как европейские политики повели себя после задержания в Белоруссии Романа Протасевича, можно сделать вывод, что они не понимают, что происходит.

«У западных политиков и экспертов проблемы со слухом и между ушами. Президент России сказал, что приоритет Москвы — постсоветское пространство. Где он преподал первый урок? В Белоруссии, показав, что политика России поменялась. Вектор сменился. И вот вам первый урок. Возьмите бумагу и ручку, записывайте, конспектируйте», — советует Кедми западным странам.

Теперь же, по его словам, пришло время задуматься, где и когда будет преподан второй урок, так как с Белоруссией еже все понятно.

Единственным из лидеров западных стран, кто понял, какие изменения произошли во внешней политике РФ и в ее отношениях с бывшими соседями по СССР, стал президент США Джо Байден. На это. По словам израильского эксперта, указывает то, что Байден единственный отказался от резких высказываний в адрес белорусских властей после ареста Протасевича, в то время как в Европе эта история вызвала истерику.

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Те страны, которые пришли в наибольшее негодование из-за действий Минска, являются «политическими пигмеями», и, по мнению Якова Кедми, не заслуживают того, чтобы распылять силы на них.

«Они еще не поняли, что это был первый урок. А он уже заканчивается, скоро звонок на перемену. Сделайте домашнее задание, подготовьтесь к следующему уроку, чтобы было не так больно. Но они не понимают. А Байден понимает. Или кто-то рядом с Байденом. И что-то он в Белоруссию не лезет», — заключил политолог.

Напомним, ранее Яков Кедми высказал предположение, что бешенство отдельных европейских правительств, по поводу задержания в Минске Романа Протасевича, который в Белоруссии обвиняется в организации массовых беспорядков в августе 2020 года, вызвано страхом, что он в попытке смягчить себе приговор выдаст белорусскому следствию всех своих западных кураторов.