Украинский офицер назвал эмоциональным решение Зеленского по Белоруссии

president.gov.ua / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на белорусского лидера Александра Лукашенко, поэтому прекратил авиасообщения с Минском. Об этом заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.

По его словам, преждевременные заявления главы государства вызывают удивление, поскольку они непродуманны и эмоциональны. Вовк в эфире местного телеканала напомнил, что Украина первой запретила использовать воздушное пространство республики и закрыла страну для пролета самолетов Белоруссии. Силовик уверен, что стоило подождать заявлений от Европы, прежде чем принимать такие шаги.

Офицер считает действия Зеленского личным решением, принятым из-за эмоций. Украинский лидер просто обижен на Лукашенко. Кроме того, он не подумал о результатах подобных шагов.