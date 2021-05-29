Ищенко рассказал, что России нужно сделать с «русским миром»

Новостное агентство «Харьков». / Герман Парло

Россия может дать русским людям, живущим в странах бывшего СССР, возможность вернуться на историческую родину, но процесс этого возвращения необходимо растянуть во времени, чтобы страна могла справляться с прибывающими.

Об этом, отвечая на вопросы читателей издания «Украина.ру» рассказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

«Сейчас высказываются опасения, что, если РФ будет заниматься репатриацией всех этнических русских на всем постсоветском пространстве, то эти территории опустеют и их займут критически или антироссийски настроенные представители других групп», — говорится в материале

По словам Ростислава Ищенко, бесконтрольная миграция действительно несет обществу крайне неприятные последствия. Но это лишь значит, что процесс возвращения русских необходимо взять под контроль путем введения квот. Нельзя принимать у себя неограниченное количество мигрантов за короткое время, а значит живущие заграницей русские должны возвращаться в таком количестве, чтобы родина могла их переварить.

«Это не значит, что процесс должен быть достаточно простой. Он может быть сложным, но главное, чтобы он был прозрачным и понятным. Должно быть понятно, как это делать, и в течение какого периода времени вы можете с этим разобраться», — добавил Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

В заключение политолог добавил, что в Россию захотят вернуться не все русские. В разных странах по-прежнему будут оставаться серьезные русские диаспоры, с которыми местным властям нужно будет уметь взаимодействовать. И эти диаспоры будут состоять не только из людей, покинувших СССР, но и из тех русских, которые в свое время уезжали из Российской Империи – их потомки до сих пор хранят память об исторической родине и хорошо относятся к РФ, заключил Ищенко.