Журналист Голунов указал на коррупцию в «расследованиях» ФБК*

Агентство городских новостей Москва /

Журналист Иван Голунов в беседе с изданием It’s My City критично высказался о деятельности блогера Алексея Навального и основанного им фонда.

По мнению корреспондента, ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) не добился реальных успехов в борьбе с коррупцией. Он также поставил под сомнение "кристальность" методов работы данной структуры, сообщало Nation News.

Голунов считает ошибочным, что Навальный и его соратники "наносили удары" только по известным на всю страну личностям. При этом, они практически не касались коррупции среди низовых звеньев власти. Журналист считает, что именно на этом уровне коррупция непосредственно влияет на жизнь простых россиян.

Он также привел пример, когда Навальный и члены его фонда поддерживали коррупцию. Голунов пояснил, что для расследований покупалась "инсайдерская" информация. Журналист считает, что вместо этого нужно было активнее работать с существующими базами данных. Работники СМИ могут получить к ним доступ на законном основании.

Голунов подчеркнул, что не ходил на митинги в поддержку Навального. Журналист пояснил, что готов посещать мероприятия, где фокусируются на действительно важных вопросах. Участвовать в шествиях, где манипулируют толпой, он не хочет.

Сотрудник СМИ констатировал, что с годами подход ФБК к расследованию сдвинулся в худшую сторону. В былые времена фонд давал ссылки на документы, чтобы пользователи могли лично в чем-либо убедиться. Сейчас людям подают информацию, основанную лишь на словах и "вере".

Соратница блогера Мария Певчих, которая вела расследования в составе ФБК, ополчилась на Голунова. Для нападок она воспользовалась микроблогом Twitter. По ее мнению, журналист ведет себя непорядочно и бессовестно. Она обвинила Голунова в многократных случая вранья, на чем он потом и был якобы пойман. Певчих вынесла вердикт: с этим журналистом не стоит иметь никаких дел.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России