Бронеавтомобили и защитные жилеты. Как охраняли Сталина, Рузвельта и Черчилля

ТАСС /

Во времена Второй мировой войны политических лидеров защищали не хуже, чем монархов и президентов. По оценке американского журнала LIFE, в 1943 году лучшую охрану имели сразу три политика: 32-й президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также руководитель СССР Иосиф Сталин. Об этом рассказывает портал «Русская семерка».

Рузвельт

До войны Рузвельт не особо заботился о собственной безопасности. Американского президента частенько можно было увидеть сидящим в автомобиле с открытым верхом. На любые разговоры о том, что это небезопасно, демократ, как правило, замечал:

«Если кто-либо хочет убить меня, нет решительно никакой возможности помешать этому, разве что предотвратить второй выстрел».

И, надо сказать, такой случай противникам президента однажды представился. 15 февраля 1933 года, накануне второй инаугурации, на Рузвельта было совершено покушение каменщиком Джузеппе Дзангаром. Последний выстрелил несколько раз, однако пули задели других людей. Сам же американский политик остался цел и невредим.

fdrlibrary.org /

Едва ли этот случай мог напугать неустрашимого Рузвельта. Впрочем, во время Второй мировой войны кое-какие меры по усиленной охране в его отношении все же были приняты.

Ведь сам Адольф Гитлер недвусмысленно называл президента США «одним из главных врагов цивилизации». При этом за убийство Рузвельта немцы предлагали в награду миллион рейхсмарок.

Тогда же впервые ограничили свободный доступ в Белый дом. В 1942 году Рузвельт обзавелся бронированным автомобилем, который в свое время принадлежал гангстеру Аль Капоне. А к концу войны безопасность президента обеспечивали целых 37 человек.

wikipedia.org / Chicago Bureau

Сталин

Куда раньше, чем у Рузвельта, бронемашина появилась у Иосифа Сталина. Уже с 1919 года и вплоть до 1947 вождь народов СССР передвигался исключительно на иномарках, например, Packard.

Последние не только обладали изысканным дизайном, но и хорошей бронезащитой. Примечательно, что внешний облик первого советского бронеавтомобиля «ЗИС-110Э» напоминал автомобиль Packard 8 Nouring Sedan.

По некоторой информации, носил бронежилет и сам Сталин. В 1929 году для политика тайно заказали защиту скрытого ношения Mehler.

wikipedia.org / Bundesarchiv, Bild 183-R80329 / CC-BY-SA 3.0

Надежно охранялась и госдача советского лидера. №8 — «Ласточкино гнездо», — которая была оснащена внутридомовой сигнализацией. Причем нижняя часть каждой двери дома снабжалась металлической пластиной: при открытии сигнал поступал прямиком к охране. Так они могли отслеживать передвижение своего покровителя.

Кроме того, для безопасности Сталина по пути из Кремля в его загородную дачу было выселено более половины местных жителей. А на самой дороге круглосуточно дежурило около 1,2 тыс. охранников.

Без массы телохранителей из НКВД вождь также не посещал ни одно торжество на Красной площади.

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Черчилль

Бережно к своей безопасности относился и Уинстон Черчилль, всегда имевший под рукой надежных охранников, часть из которых служила в лондонской полиции. Его личным телохранителем был инспектор Скотланд-Ярда Бэзил Томпсон.

Однако британский премьер не мог похвастать таким же бронеавтомобилем, какой был у Сталина. Напротив, в ходе своего визита в Москву в 1942 году Черчилль восхитился машиной советского лидера и обратил внимание на толщину стекла. По его оценке, она составляла «более 2-х дюймов» (5 сантиметров).

«Это превосходило все известные мне рекорды», — вспоминал Черчилль.

wikipedia.org / Press Association / Общественное достояние

К слову, поездка Черчилля в СССР также проходила на высоком уровне безопасности. В Москву британский политик добирался через Египет, Иран и Ирак. Виной тому — нескрываемая ненависть Черчилля к Гитлеру и наоборот.

Рейхсканцлер приказывал немецкой прессе быть агрессивной среди британцев только лишь по отношению к Черчиллю и его окружению.