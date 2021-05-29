Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Песков заявил, что не располагает данными о причастности ХАМАС к посадке самолета Ryanair

Происшествия
61

Песков заявил, что не располагает данными о причастности ХАМАС к посадке самолета Ryanair
pixabay.com  / DirkDanielMann

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал причастность ХАМАС к "минированию" рейса компании Ryanair.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными, подтверждающими или опровергающими информацию о том, что посадка самолета Ryanair была совершена после сообщения ХАМАС.

Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский 24 мая заявил, что на электронную почту минского аэропорта пришло сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС, что рейс заминирован. Однако в тот же день в ХАМАС заявили о непричастности к инциденту.

Напомним, лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. Оперативники задержали находящегося на борту экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Ранее Песков напомнил о призыве РФ выяснить реальные причины посадки рейса Ryanair, сообщал ФАН. Он добавил, что после случившегося Россия не прерывает общение с другими странами.

#путин #песков #хамас
Журналист Голунов указал на коррупцию в "расследованиях" ФБК*
Журналист Голунов указал на коррупцию в "расследованиях" ФБК*
Общество
20:17 | 29 мая
Песков заявил, что не располагает данными о причастности ХАМАС к посадке самолета Ryanair
Песков заявил, что не располагает данными о причастности ХАМАС к посадке самолета Ryanair
Происшествия
19:48 | 29 мая
Песков рассказал, когда Белоруссия получит второй транш кредита от России
Песков рассказал, когда Белоруссия получит второй транш кредита от России
Экономика
19:34 | 29 мая