Песков заявил, что не располагает данными о причастности ХАМАС к посадке самолета Ryanair

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал причастность ХАМАС к "минированию" рейса компании Ryanair.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными, подтверждающими или опровергающими информацию о том, что посадка самолета Ryanair была совершена после сообщения ХАМАС.

Директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский 24 мая заявил, что на электронную почту минского аэропорта пришло сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС, что рейс заминирован. Однако в тот же день в ХАМАС заявили о непричастности к инциденту.

Напомним, лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. Оперативники задержали находящегося на борту экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Ранее Песков напомнил о призыве РФ выяснить реальные причины посадки рейса Ryanair, сообщал ФАН. Он добавил, что после случившегося Россия не прерывает общение с другими странами.