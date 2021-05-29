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Песков рассказал, когда Белоруссия получит второй транш кредита от России

Экономика
  /   Обновлено: 29 мая 2021 19:39 90

Песков рассказал, когда Белоруссия получит второй транш кредита от России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Россия в ближайшее время перечислит Белоруссии 500 миллионов долларов в рамках второго транша госкредита. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудил получение Минском второго транша госкредита в размере 500 миллионов долларов.

"Говорили о втором транше нашего госкредита — 500 миллионов долларов. Всего 1,5 миллиарда получает Белоруссия. Вот это будет второй транш от России", — сказал он.

Песков не смог назвать точную дату перечисления средств, отметив, что этот вопрос зависит от финансовых властей. Вместе с тем он выразил уверенность, что это произойдет в ближайшее время.

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