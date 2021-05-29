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На предвыборы "Единой России" зарегистрировались более 260 тысяч жителей Петербурга

Политика
  /   Обновлено: 29 мая 2021 19:45 76

На предвыборы «Единой России» зарегистрировались более 260 тысяч жителей Петербурга
pixabay.com  / Georg Adler

Количество зарегистрировавшихся жителей Санкт-Петербурга для участия в праймериз "Единой России" превышает отметку 260 тысяч.

Регистрация избирателей завершилась 28 мая, подсчет голосов запланирован на вечер 30 мая, уточнили представители регионального отделения партии в беседе с журналистами ТАСС.

Имена кандидатов на выборы в Госдуму РФ станут известны летом. Список утвердят 19 июня на съезде партии.

Ранее журналисты отечественных СМИ сообщили, что в праймериз "Единой России" проголосуют более семи миллионов человек. В 43 регионах страны голосование проходит в онлайн-формате. В оставшихся будут организованы очные пункты с соблюдением необходимых санитарных норм.

#выборы #праймериз #единая россия
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