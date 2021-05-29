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Песков рассказал, какие вопросы обсуждали Путин и Лукашенко

Политика
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Песков рассказал, какие вопросы обсуждали Путин и Лукашенко
sco-russia.ru  / 

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили инцидент, который произошел в Минске с самолетом компании Ryanair.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, руководитель Белоруссии детально проинформировал Путина о данном происшествии.

Также официальный представитель Кремля сообщил, что по инициативе главы российского государства во время переговоров был поднят вопрос о гражданке РФ, которая находится в белорусском СИЗО.

Песков отметил, что президент РФ дал распоряжение МИД "самым внимательным образом отслеживать ее судьбу".

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