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Посол Украины назвал "извинения" России отправной точкой на пути примирения стран

Политика
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Посол Украины назвал «извинения» России отправной точкой на пути примирения стран
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Россия должна выполнить ряд условий для запуска процесса урегулирования отношений с Незалежной, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Речь идет об извинениях Москвы перед Киевом, которые должны стать точкой отсчета для начала нормализации отношений. Также российская сторона "обязана" освободить территории Донбасса и отказаться от Крыма, добавил дипломат.

Политик в беседе с журналистом Berliner Zeitung назвал Россию "ответственной" за уничтожение районов Донбасса. В связи с чем, по его словам, Москва должна выплатить Украине репарации.

#россия #украина #андрей мельник
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