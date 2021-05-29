Посол Украины назвал «извинения» России отправной точкой на пути примирения стран

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Россия должна выполнить ряд условий для запуска процесса урегулирования отношений с Незалежной, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Речь идет об извинениях Москвы перед Киевом, которые должны стать точкой отсчета для начала нормализации отношений. Также российская сторона "обязана" освободить территории Донбасса и отказаться от Крыма, добавил дипломат.

Политик в беседе с журналистом Berliner Zeitung назвал Россию "ответственной" за уничтожение районов Донбасса. В связи с чем, по его словам, Москва должна выплатить Украине репарации.