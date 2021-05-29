Стефанович покинул пост главы горсовета Сербской прогрессивной партии по Белграду

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Небойша Стефанович покинул должность председателя городского совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) по Белграду. Об этом сообщило сербское агентство Tanjug.

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, новый председатель СПП по Белграду будет избран в ближайшее время.

"Мы свои отношения будем решать внутри партии, в нашей партии мы никогда не будем рубить головы, будет уважение ко всем, оценка ошибок и ответственность за них", — сказал Вучич, комментируя отставку Стефановича.

Ранее говорилось, что Небойша Стефанович не исключал своей отставки после некоторых консультаций с президентом Сербии.