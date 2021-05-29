Задержанному в Минске россиянину грозит тюрьма за нарушение УК РБ

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Белорусские правоохранители задержали 20-летнего гражданина РФ за грубое нарушение общественного порядка.

Россиянину предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса Белоруссии о совершении действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему грозит наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщают правозащитники центра "Весна".

Молодого человека задержали 5 мая на съемной квартире в Минске. Сотрудники КГБ провели обыски по месту жительства россиянина и заключили его под стражу. Сообщается, что к задержанному юноше уже две недели "не пускают адвоката". Его родственники располагают лишь первоначальной информацией, полученной от дежурного юриста.

Напомним, молодежное движение "Весна" знаменито своим участием в провокационных мероприятиях и митингах. Члены центра также были замешаны в скандале с наркотиками и педофилией.