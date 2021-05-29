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Путина и Лукашенко запечатлели в неофициальной обстановке на переговорах в Сочи

Политика
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Путина и Лукашенко запечатлели в неофициальной обстановке на переговорах в Сочи
Global Look Press  / Kremlin Pool

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 29 мая продолжили начатые накануне переговоры в Сочи в неформальной обстановке, в Сети появилось фото.

В пятницу лидеры двух стран провели встречу в резиденции Путина Бочаров Ручей. Диалог длился более пяти часов и проходил в официальной обстановке. Обсуждались экономические вопросы и развитие двусторонних связей.

В субботу президенты продолжили общение в неформальной обстановке, о чем свидетельствует их общее фото на яхте. Запечатлен момент, когда главы государств беседуют на палубе.

telegram.org  / Пул Первого
Путин в пятницу предложил коллеге искупаться в Черном море, заявив, что вода в нем быстро прогревается. Российский лидер также отметил, что это могло бы способствовать достижению результатов встречи. Лукашенко согласился.

#путин #сочи #лукашенко
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