Путина и Лукашенко запечатлели в неофициальной обстановке на переговорах в Сочи

Global Look Press / Kremlin Pool

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 29 мая продолжили начатые накануне переговоры в Сочи в неформальной обстановке, в Сети появилось фото.

В пятницу лидеры двух стран провели встречу в резиденции Путина Бочаров Ручей. Диалог длился более пяти часов и проходил в официальной обстановке. Обсуждались экономические вопросы и развитие двусторонних связей.

В субботу президенты продолжили общение в неформальной обстановке, о чем свидетельствует их общее фото на яхте. Запечатлен момент, когда главы государств беседуют на палубе.

telegram.org / Пул Первого

Путин в пятницу предложил коллеге искупаться в Черном море, заявив, что вода в нем быстро прогревается. Российский лидер также отметил, что это могло бы способствовать достижению результатов встречи. Лукашенко согласился.