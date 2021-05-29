Путин и Лукашенко договорились запустить новые рейсы из Белоруссии в Россию

kremlin.ru / Администрация президента России

Белорусская авиакомпания "Белавиа" в скором времени откроет новые рейсы в российские города. Об этом в рамках встречи договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Также в ходе переговоров главы государства пришли к соглашению относительно перечисления второго транша государственного кредита. Об этом говорится в заявлении приближенного к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канала "Пул Первого".

Ранее в Сети появилась совместная фотография Путина и Лукашенко с неформальных переговоров. На снимке коллеги стоят на борту яхты и что-то обсуждают. О чем могли еще договориться лидеры во время прогулки по Черному морю, пока не уточняется.