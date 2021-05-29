Журналист Анатолий Вассерман стал членом партии «Справедливая Россия — За правду»

vk.com / Онотоле Вассерман

Журналиста Анатолия Вассермана приняли в партию "Справедливая Россия — За правду". Телеведущий также планирует баллотироваться в Госдуму РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

Ранее стало известно, что голливудский актер Стивен Сигал также стал членом объединения "Справедливая Россия — За правду". Партийный билет ему вручил председатель фракции Захар Прилепин.

Кроме того, на совещании Сигал презентовал свой законопроект по ужесточению наказания за экологические преступления.