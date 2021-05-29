Pr Scr youtube.com / Толстой. Воскресенье

Киевские власти не собираются выполнять Минские соглашения, потому что они не стремятся вернуть в состав Украины Донбасс и Крым, население которых не поддерживает вставших во главе страны националистов и грабителей.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Dmitry Puchkov» высказала адвокат Татьяна Монтян, рассуждая о том, почему Киев на протяжении стольких лет избегает выполнять условия Минских соглашений, хотя этому нет никаких юридических препятствий.

«Все то, что подается нынешней украинской властью, как непреодолимые юридические препятствия, все абсолютно надуманно. Все можно выполнить, даже не меняя Конституцию. — объяснила адвокат. — Но такого желания нет, зачем украинским властям интегрировать какое-то толпище ватников, которые никогда в жизни не проголосует за кастрюльную партию? Им это даром не нужно».

Говоря о желании вернуть под контроль Киева Крым и Донбасс, власти Украины обманывают население, уверена Татьяна Монтян. Эти регионы только мешали бы властям грабить остальную страну, а без них, они без помех продолжат наживаться на украинском народе и территориях.

«Поэтому это было очевидно, что это все байки, про то, что: "Мы вернем Донбасс и Крым". Нужны вам эти ватники? В гробу они вам облокотились, вы лучше будете держать оставшиеся территории, там еще грабить, грабить, и еще раз грабить», — заключила Татьяна Монтян.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Напомним, ранее в Херсоне обвинили украинских чиновников в разворовывании средств, выделяемых на борьбу с пандемией коронавируса, из-за чего простые украинцы вынуждены лечиться от COVID-19 и проходить карантин в ужасных условиях.