Сенатор Пушков рассказал о возможных результатах встречи Путина и Байдена

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена может поспособствовать снижению напряженности между странами. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

По его словам, если саммит пройдет успешно, то это может позитивно отразится на двусторонних отношениях. Кроме того, встреча глав государств может поспособствовать возвращению посла России Анатолия Антонова в США. Не исключено, что на саммите Путина и Байдена поднимут вопрос о выводе российских войск из Афганистана и борьбе с глобальным потеплением.

Пушков добавил, что результаты встречи будут позитивными или нейтральными. По этой причине дальнейшее ухудшение отношений между странами маловероятно, передает "Парламентская газета".