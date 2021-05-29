Норкин уличил Кортнева и Деревянко в политическом «переобувании»

Федеральное агентство новостей / Vadim Tarakanov/Global Look Press/Pavel Kashaev/Global Look Press

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» раскритиковал некоторых российских звезд, часто меняющих свою политическую позицию. В пример он привел лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и актера Павла Деревянко.

Норкин напомнил, что в одном из интервью Кортнев поддержал незаконные митинги, а спустя несколько месяцев выразил прямо противоположное мнение. То же самое произошло и с «пакетом Яровой»: сначала музыкант его одобрил, а после жесткой критики оправдался плохой осведомленностью в законах об интернете.

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Попытку «переобуться» телеведущий усмотрел и в поведении Павла Деревянко. Артист раскритиковал действия правоохранителей, поддерживавших общественный порядок на несанкционированных акциях, а через какое-то время заявил, что все его недовольство было обусловлено «эмоциями». Кроме того, он заверил, что не призывал никого выходить на улицы.

По словам музыкального критика Ильи Легостаева, артисты практически не разбираются в политике — так же, как и их аудитория. Поэтому любое «переобувание» не отражается на их популярности.

«А чего их тогда все время тянет высказываться на эту тему, если они понимают, что, может быть, потом придется оправдываться?» — задался вопросом Норкин.

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Легостаев предположил, что российские звезды пытаются говорить на актуальные темы, чтобы привлечь внимание общественности.

«Может быть, это не очень нормально, но они такие люди. Они любят общественное внимание. И я бы не стал всерьез воспринимать какие-то их заявления», — сказал Легостаев.

Однако, по мнению Норкина, знаменитости не обязаны высказывать свое мнение на серьезные политические темы.