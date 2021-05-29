Норкин уличил Кортнева и Деревянко в политическом «переобувании»

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» раскритиковал некоторых российских звезд, часто меняющих свою политическую позицию. В пример он привел лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и актера Павла Деревянко.
Норкин напомнил, что в одном из интервью Кортнев поддержал незаконные митинги, а спустя несколько месяцев выразил прямо противоположное мнение. То же самое произошло и с «пакетом Яровой»: сначала музыкант его одобрил, а после жесткой критики оправдался плохой осведомленностью в законах об интернете.
Попытку «переобуться» телеведущий усмотрел и в поведении Павла Деревянко. Артист раскритиковал действия правоохранителей, поддерживавших общественный порядок на несанкционированных акциях, а через какое-то время заявил, что все его недовольство было обусловлено «эмоциями». Кроме того, он заверил, что не призывал никого выходить на улицы.
По словам музыкального критика Ильи Легостаева, артисты практически не разбираются в политике — так же, как и их аудитория. Поэтому любое «переобувание» не отражается на их популярности.
«А чего их тогда все время тянет высказываться на эту тему, если они понимают, что, может быть, потом придется оправдываться?» — задался вопросом Норкин.
Легостаев предположил, что российские звезды пытаются говорить на актуальные темы, чтобы привлечь внимание общественности.
«Может быть, это не очень нормально, но они такие люди. Они любят общественное внимание. И я бы не стал всерьез воспринимать какие-то их заявления», — сказал Легостаев.
Однако, по мнению Норкина, знаменитости не обязаны высказывать свое мнение на серьезные политические темы.
«Я бы согласился, если бы поймали условного Деревянко или Кортнева на улице, сунули ему в лицо микрофон и потребовали: говори. И он бы сразу наговорил. А они сами себя на телефоны снимают! Никто их не заставляет», — отметил Норкин.