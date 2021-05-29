er.ru / Пресс-служба партии «Единая Россия».

Более 7,5 млн избирателей зарегистрировались для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

Регистрация избирателей на электронном предварительном голосовании "Единой России" завершилась 28 мая. Данные о количестве зарегистрировавшихся граждан появились на следующий день.

Также уточняется, что 30 мая в 42 регионах страны будут открыты участки для участия избирателей в праймериз "Единой России" в очном формате. Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 по местному времени. Узнать, на какой участок нужно подойти, можно на сайте предварительного голосования pg.er.ru.