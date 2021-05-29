Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Более 7,5 млн избирателей зарегистрировались для участия в праймериз "Единой России"

Политика
  /   Обновлено: 29 мая 2021 18:20 67

Более 7,5 млн избирателей зарегистрировались для участия в праймериз «Единой России»
er.ru  / Пресс-служба партии «Единая Россия».

Более 7,5 млн избирателей зарегистрировались для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

Регистрация избирателей на электронном предварительном голосовании "Единой России" завершилась 28 мая. Данные о количестве зарегистрировавшихся граждан появились на следующий день.

Также уточняется, что 30 мая в 42 регионах страны будут открыты участки для участия избирателей в праймериз "Единой России" в очном формате. Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 по местному времени. Узнать, на какой участок нужно подойти, можно на сайте предварительного голосования pg.er.ru.

#голосование #праймериз #единая россия
Путин и Лукашенко договорились запустить новые рейсы из Белоруссии в Россию
Путин и Лукашенко договорились запустить новые рейсы из Белоруссии в Россию
Политика
18:48 | 29 мая
Норкин уличил Кортнева и Деревянко в политическом «переобувании»
Норкин уличил Кортнева и Деревянко в политическом «переобувании»
Россия
18:42 | 29 мая
Журналист Анатолий Вассерман стал членом партии "Справедливая Россия — За правду"
Журналист Анатолий Вассерман стал членом партии "Справедливая Россия — За правду"
Политика
18:37 | 29 мая