Политолог Вакаров обозначил три группы украинцев, которые хотят переехать в РФ

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Украинский политолог Василь Вакаров рассказал о трех группах украинских граждан, которые хотят переехать в Россию на постоянное место жительства.

Вакаров в беседе с журналистами издания "Украина.ру" заявил, что в размышлениях о ситуации с мигрантами он обозначил три группы украинцев, которые хотят переехать в РФ. В первую входят граждане, которые находятся в России, получают вид на жительство и постепенно идут к получению российского паспорта.

"Вторая группа — это жители республик (ЛНР и ДНР. — Прим. ред.), которых на пути к российскому гражданству тормозит растянутое во времени получение паспорта республики. И третья группа — это те, кто проживает на Украине", — объяснил Вакаров.

Ранее Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Этот шаг связан с ситуацией вокруг лайнера компании Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске.