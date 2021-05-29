Британский профессор заявил о готовности доказать искусственное происхождение SARS-CoV-2

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Профессор из Великобритании Ангус Далглиш сообщил, что вместе с норвежским вирусологом Биргером Соренсеном нашел доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

Специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами, и пришли к выводу, что вызвавший пандемию COVID-19 возбудитель создали в городской лаборатории при участии США, пишет Daily Mail.

Далглиш и Соренсен полагают, что ученые из Китая взяли основу коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем присоединили к нему новый шип, превратив его в известный, поражающий человека SARS-CoV-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих о такой манипуляции с вирусом, — ряд из четырех аминокислот, обнаруженный в его шипе.

Соренсен уточнил, что все аминокислоты имеют положительный заряд, благодаря чему возбудитель может плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток.