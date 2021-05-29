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Осужденный на десять лет футбольный фанат из России попросил Макрона о помиловании

Россия и мир
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Осужденный на 10 лет футбольный фанат из России попросил Макрона о помиловании
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Российский футбольный фанат Павел Косов, осужденный на десять лет за беспорядки на Чемпионате Европы — 2016, попросил президента Франции Эммануэля Макрона о помиловании. Заявление подал его адвокат Ален Дефлю.

Как передает портал Sport24, юрист указывает на примерное поведение своего подопечного. Несмотря на арест, Косов учит французский язык, работает, и никаких нареканий к нему нет.

В свою очередь Макрон может сократить срок провинившемуся фанату или даже отпустить его, впрочем, как и отказать ему в помиловании.

Осужденный на 10 лет футбольный фанат из России попросил Макрона о помиловании
youtube.com  / solofootball

Косова обвинили в нападении на английских любителей футбола и беспорядках в Марселе в разгар Евро-2016. В 2020 году его признали виновным и приговорили к десяти годам лишения свободы. На свободу Косов выйдет 8 июня 2026 года.

Впервые Макрон воспользовался помилованием в конце мая 2018 года. Президент сократил пожизненный срок до 20 лет старейшей заключенной Франции — 73-летней уроженке Гваделупы. В 1988 году женщину, которая на тот момент работала проституткой, обвинили в убийстве одного из своих клиентов.

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