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Актер Бикович рискует получить "букет" штрафов за гонки по Куршской косе

Происшествия
  /   Обновлено: 29 мая 2021 18:19 56

Актер Бикович рискует получить «букет» штрафов за гонки по Куршской косе
Global Look Press  / Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Прокатившемуся с ветерком на квадроцикле по Куршской косе Милошу Биковичу грозит административная статья. Актер ездил по знаменитым песчаным дюнам на большой скорости, пишут СМИ.

Руководство заповедника прокомментировало опубликованную в Сети видеозапись с гонками артиста по Куршской косе. Автором ролика стал сам Бикович. Пресс-секретарь парка Ольга Большакова отметила, что по дюнам даже ходить строго запрещено.

Куршская коса в 2000 году была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО. Она является самой длинной в мире песчаной пересыпью, а экосистема заповедника очень хрупкая.

По факту случившегося будет возбуждено административное дело, отметили в пресс-службе заповедника. Большакова добавила, что артист несколько раз нарушил закон, поэтому может получить "букет" штрафов.

#штраф #заповедник #Бикович
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