Сатановский прокомментировал новые требования Польши к Германии из-за «СП–2»

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Заявление Польши о том, что Германия должна выплатить странам «Бухарестской девятки» компенсацию за «Северный поток – 2» является по сути прямым и бесхитростным «аттракционом неслыханной жадности».

Такое мнение в личном Telegram-канале изложил известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление бывшего министра национальной обороны Польши Яна Парыса о том, что Берлин должен компенсировать Варшаве потери из-за строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

По мнению Парыса, Германия и Россия этим проектом провоцируют конфликт с Украиной и странами «Бухарестской девятки» - Румынией, Болгарией, Чехией, Венгрией, Словакией, Польшей, Эстонией, Латвией и Литвой. И теперь Берлин должен заплатить за это 5 миллиардов евро.

По мнению Евгения Сатановского, эти деньги Украина и другие страны получательницы компенсации пойдут на приобретение оружия, чтобы «отбиваться от России».

«Это, конечно, что-то с чем-то. Во-первых — этот аттракцион неслыханной жадности радует своей бесхитростностью и прямотой. Чистый Остап Бендер, танцующий перед экскурсантами у пятигорского "Провала" с криком "Деньги давай!", — сравнил политолог. — Во-вторых, не слишком ли много насчитал, все равно ведь разворуют».

А в-третьих, рассуждает Сатановский, неужели экс-министр всерьез считает, что Польшу и другие страны «Бухарестской девятки» в случае большой европейской войны действительно спасут пять миллиардов евро? Ведь очевидно и гарантированно в случае войны этих стран не станет в любом случае – с деньгами или без них. Американцы не будут воевать за Польшу, как, впрочем, ни за какую другую страну. Их цель – сколотить из восточноевропейских и постсоветских государств хоть какую-то занозу чтобы вредить России. Но сами эти страны Штаты считают расходным материалом и их будущее Вашингтон не беспокоит.

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«Приятно, что пан экс-министр хотя бы с России денег не требует, видимо понимая, что такое "от мертвого осла уши"», — добавляет при этом Сатановский.

И, по его словам, Германия и сама может предъявить Польше множество претензий, хотя бы за миллионы этнических немцев, которых там убили, ограбили изнасиловали и изгнали из своих домов после Второй мировой войны. Варшава вовек не расплатится за это с Берлином, да и Россия может ей многое припомнить и не только за русских, заключает Сатановский.