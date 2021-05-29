Стало известно имя победительницы шоу «Холостяк» с Тимати

Ньюинформ / instagram.com / @timatiofficial / @kravetsalena

Победительницей восьмого сезона одного из самых популярных проектов страны "Холостяк" стала модель и блогер Екатерина Сафарова.

Кадры заключительной серии шоу опубликовала одна из поклонниц в своем TikTok. На них видно, как рэпер Тимати открывает коробку с дорогим кольцом 7,7 карата от ювелирного дома JACOB & CO и вручает его участнице Екатерине Сафаровой. Музыкант спросил у девушки, примет ли она этот подарок, после чего надел ей кольцо на палец. Растроганная этим моментом модель обняла и поцеловала Тимати.

prt scr tiktok / @minimichka

Красавица-модель уже привыкла к отношениям со знаменитостями. Ранее она долгое время встречалась с бразильским футболистом Неймаром. После расставания со спортсменом Сафарова улетела работать моделью в Барселону. Для съемок в проекте "Холостяк" ей пришлось на время оставить Испанию и прилететь к Тимати в ОАЭ.