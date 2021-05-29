Два человека пропали без вести после крушения торгового судна в Испании

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров
Спасатели ведут поиски двоих людей, пропавших после опрокидывания судна Nazmiye Ana на востоке Испании.
ЧП произошло в порту испанской провинции Кастельон. Во время разгрузки перевернулось торговое судно Nazmiye Ana с девятью членами экипажа на борту, сообщили представители морской спасательной службы в Twitter.
После опрокидывания корабля пропали член экипажа и находившийся на борту представитель порта. Их разыскивают морские спасатели и водолазы.
Кроме того сообщается о троих пострадавших в результате инцидента. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Известно, что потерпевшее крушение судно совершало рейсы под панамским флагом.