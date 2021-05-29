Сотрудники «Мосводостока» устранили подтопление на Боровском шоссе

Невские Новости / Алексей Коломецнев

Ливень нарушил движение общественного транспорта в Москве. Коммунальщики в кратчайшие сроки смогли устранить последствия сильных дождей на Боровском шоссе.

Бригады ГУП "Мосводосток" оперативно ликвидировали подтопление на проезжей части Боровского шоссе. Ранее сообщалось, что в районе Солнцево менее чем за час выпало 22 миллиметра осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Это привело к подтоплению.

Движение транспорта было затруднено из-за большого количества воды на дорогах. Специалисты оперативно справились с проблемой. В МЧС предупредили, что такая погода может сохраниться до конца суток.