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Сотрудники "Мосводостока" устранили подтопление на Боровском шоссе

Происшествия
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Сотрудники «Мосводостока» устранили подтопление на Боровском шоссе
Невские Новости  / Алексей Коломецнев

Ливень нарушил движение общественного транспорта в Москве. Коммунальщики в кратчайшие сроки смогли устранить последствия сильных дождей на Боровском шоссе.

Бригады ГУП "Мосводосток" оперативно ликвидировали подтопление на проезжей части Боровского шоссе. Ранее сообщалось, что в районе Солнцево менее чем за час выпало 22 миллиметра осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Это привело к подтоплению.

Движение транспорта было затруднено из-за большого количества воды на дорогах. Специалисты оперативно справились с проблемой. В МЧС предупредили, что такая погода может сохраниться до конца суток.

#москва #потоп #коммунальщики
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