«Ажиотаж, дефицит и рост цен». Украине предрекли бензиновый коллапс

Global Look Press / Sergii Kharchenko

Украина может столкнуться с дефицитом бензина, поскольку белорусские производители нефти не подтвердили поставок горючего А-95 на июнь. При этом ежемесячно в Киев поступает порядка 55 тысяч тонн белорусского топлива, что составляет почти 50% всего рынка, заявил директор консалтинговой группы Сергей Куюн.

Как объяснил эксперт, непростые времена сейчас переживают целых два нефтеперерабатывающих завода в Белоруссии — «Нафтан» и «Мозырский». Если первый перестал получать российскую нефть из-за американских санкций, то на втором сейчас закрыт на плановый ремонт.

«Поэтому белорусы сами опасаются дефицита ресурса. Не исключено, что на встрече Путина и Лукашенко какое-то решение по поставкам нефти будет найдено. Но, если нет, нам стоит готовится к дефициту бензина», — предупредил Куюн.

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Малейшие перебои с поставками бензина украинский рынок почувствует моментально, не сомневается руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. Ведь АЗС, как правило, не держат больших запасов бензина в отличие от, например, дизеля.

«Ажиотаж, дефицит, и, как следствие, рост цен. Бензин может подорожать и до 50 гривен за литр [около 134 рублей]», — констатировал Рябцев.

Другого мнения придерживается владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин. По его словам, цены в июне не изменятся, поскольку ко второй половине месяца топливо успеют подвезти. Такого же мнения придерживается и директор по развитию и маркетингу «БРСМ — Нафта» Александр Мельничук:

«Никакого коллапса не будет. У нас есть Кременчуцкий НПЗ, есть прибалтийский Orlen, поставки морем. Последние будут немного дороже, но не критично».

Global Look Press / Mykola Tys/Keystone Press Agency

Впрочем, по словам Куюна, А-95 все-таки может исчезнуть из продажи. А вот заменить белорусский бензин другим топливом — задача непростая, полагают эксперты. С одной стороны, можно было бы увеличить поставки горючего из Литвы. Однако повысить объемы продукта на 10-15 тыс. тонн едва ли получится.

«Если начнутся проблемы еще и с бензином из Литвы из-за транспортировки через Беларусь, то под ударом окажется уже 80% нашего рынка. В такой ситуации можно будет ездить разве что на Tesla», — приводит слова Рябцева издание «Страна.ua».

Закрыто для Украины и российское направление, поскольку каждое лето Москва приостанавливает экспорт бензина из-за собственных нужд. Не исправят положение и поставки украинского Кременчуцкого завода.

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«Задача стоит нестандартная — найти 50 тысяч тонн "пятого" [А-95]. Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», — рассуждает глава компании «А-95».

В таких условиях украинским АЗС ничего не остается, кроме как получать необходимый А-95 из бензина А-92.

Ранее министерство экономики официально сообщило, что с июня Белоруссия ограничит украинский экспорт на ряд товаров, среди которых — кондитерские изделия, шоколад, соки, туалетная бумага и упаковка и другие.