Карасев предрек близкий «российский разворот» в политике Украины

Pr Scr youtube.com / Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Украине придется изменить свое отношение к России, если результатом российско-американского саммита станет перезагрузка отношений Москвы и Вашингтона.

Об этом в интервью интернет-каналу «Знай24» заявил украинский политолог, глава «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев, по словам которого сейчас российско-украинские отношения можно назвать скорее «полувражескими», но очень скоро это может измениться.

«Надо внешнюю политику будет перезагружать. Нам. Если удастся перезагрузка отношений с США и Российской Федерацией — нам придется перезагружать» , — уверен Карасев.

Представители украинских властей, напомнил политолог, постоянно говорят народу, что Россия якобы является агрессором и врагом, а Украина представляет собой восточный фланг НАТО в противостоянии с «ордой». И вдруг президент США Джо Байден встречается в Женеве с лидером этой «орды» — «Чингисханом».

«Ну какая орда? Надо ж соображать, а не бегать и проявлять свое словесное недержание», — заявил Карасев.

Также эксперт высказал предположение, что на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского украинский президент может пойти на уступки. И рано или поздно Москва и Киев найдут формулу общего компромисса в двусторонних отношениях, заключил Вадим Карасев.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, инициатором которой выступила американская сторона, состоится 16 июня в Женеве. Ранее Вашингтон объявил о смягчении санкций, введенных против российского газопровода «Северный поток — 2» и заявил, что стремится к более предсказуемым и стабильным отношениям с Москвой.