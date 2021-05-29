В МИД РФ развенчали слухи об изменении порядка получения загранпаспортов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недостоверной информацию в СМИ об изменении порядка получения загранпаспорта.

По ее словам, некоторые издания опубликовали данные о якобы принятых изменениях порядка выдачи заграничного паспорта гражданам, которые не проживают на территории страны. Захарова отметила, что журналисты недостаточно внимательно изучили новый административный регламент МВД России по оформлению соответствующего документа на территории страны.

Дипломат подчеркнула, что россияне, проживающие за пределами страны, могут оформить загранпаспорт в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.