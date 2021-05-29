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Самолетам компании Lufthansa разрешили совершать рейсы в обход Белоруссии

Общество
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Самолетам компании Lufthansa разрешили совершать рейсы в обход Белоруссии
pixabay.com  / 

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение на полеты в Москву и Петербург в обход Белоруссии, сообщил представитель перевозчика.

Компания Lufthansa изменила маршрут полетов в Москву и Петербург, сообщил авиаперевозчик. В результате несогласованности полетных планов в последние дни было отменено несколько пассажирских рейсов компаний Air France и Austrian Airlines.

Позднее стало известно, что вышеназванные компании получили от российских властей разрешение летать в обход Белоруссии, сообщает РИА Новости. После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске власти ЕС призвали авиакомпании избегать воздушного пространства этой страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Запад использует инцидент с самолетом Ryanair для раскачки политической ситуации в республике. На встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи он отметил, что имеет при себе документы, подтверждающие его слова.

#самолет #белоруссия #полеты
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