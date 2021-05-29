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Мария Бутина расскажет о необходимости защиты задержанных за границей россиян

Политика
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Мария Бутина расскажет о необходимости защиты задержанных за границей россиян
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Журналист Мария Бутина примет участие в брифинге Медиагруппы "Патриот". Она расскажет о работе фонда "Своих не бросаем" и необходимости поддержки арестованных за рубежом россиян.

Фонд занимается возвращением на территорию страны незаконно задержанных за границей россиян, сообщили журналисты Федерального агентства новостей. Такие случаи требуют внимания официальных ведомств государства и общественных организаций уточнили в материале.

Брифинг пройдет в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 31 мая в 11.00. Всем желающим будет открыт доступ к прямому эфиру.

Ранее Бутина заявила, что россиянам не стоит ждать к себе справедливого отношения за рубежом. По ее словам, гражданам РФ мстят за независимую политику Москвы.

#россия #патриот #бутина
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