Бышок предрек Белоруссии следующий после авиаблокады болезненный удар от ЕС

wikipedia.org / Zscout370 / CC BY 2.0

После инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича, Белоруссия и ее власти могут столкнуться с весьма ощутимыми санкциями коллективного Запада, которые не ограничатся ограничением авиасообщения.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал исполнительный директор мониторинговой компании CIS-EMO Станислав Бышок, комментируя продолжающиеся в Европе обсуждения возможных санкций в отношении Белоруссии, которые могут вылиться как в снижение дипломатического представительства, так и в торговое эмбарго.

«Для экспортно-ориентированной экономики Белоруссии закрытие западных рынков стало бы крайне болезненным обстоятельством. Потеря денег, которые республика получала за использование ее воздушного пространства судами третьих стран, — также неприятная история, но в сравнении с тем, что, возможно, ждет впереди, не столь ощутимая», — считает эксперт.

На днях, по его словам, Евросоюз уже заморозил выделение Белоруссии финансовой помощи в размере трех миллиардов евро.

Также Бышок напомнил, что сторона, которая вводит санкции, всегда старается сделать так, чтобы снизить воздействие этих ограничительных мер на общество страны. Однако всем понятно, что в случае, если речь идет не о персональных санкциях, а о серьезных мерах, невозможно разделить правящий режим и народ страны, ограничения затронут всех.

pixabay.com /

Напомним, 23 мая, летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил в Минске незапланированную посадку из-за сообщений о якобы находящейся на борту лайнера бомбе.

При проведении проверки выяснилось, что сообщение об угрозе взрыва было ложным, однако среди пассажиров самолета находился главный редактор экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков летом 2020 года. Мужчина был задержан.

В Европе на данный инцидент отреагировали возмущением и обвинили власти Белоруссии в проведении спецоперации с целью задержания Протасевича.