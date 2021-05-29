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Пьяная пара упала с балкона на третьем этаже дома в центре Петербурга

Происшествия
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Пьяная пара упала с балкона на третьем этаже дома в центре Петербурга
megapolisonline.ru  / Мегаполис

Двое жителей Санкт-Петербурга устроили драку на глазах у прохожих, а после упали в высоты третьего этажа.

Пара находилась на балконе дома, расположенного на улице Декабристов. В какой-то момент конфликт между мужчиной и женщиной перерос в потасовку. Влюбленные облокотились на перила, и конструкция обрушилась. По предварительным данным, оппоненты находились в состоянии алкогольного опьянения.

Прохожие вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавших, они получили ушибы. Характер травм пациентов уточняется. После случившегося прокуратура Адмиралтейского района инициировала проверку.

#балкон #спб #ссора
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