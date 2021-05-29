Правительство Северной Кореи распорядилось уничтожать кошек и голубей на границе с Китаем

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Власти КНДР приказали уничтожить голубей и кошек на границе с Китаем, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Животные могут принести COVID-19 в Северную Корею из соседнего государства, считает местное правительство. Одну семью в городе Хесан поместили на изоляцию на 20 дней, так как они отказались отдавать свою домашнюю кошку. Граждане заявили, что их питомец скончался, однако его заметили у забора на границе с КНР.

Животное в итоге забрали, а семью поместили в изолятор. Власти КНДР отдали приказ об уничтожении всех голубей и кошек в пограничных с Китаем регионах. При этом в Северной Корее официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Daily NK.