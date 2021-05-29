Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Правительство Северной Кореи распорядилось уничтожать кошек и голубей на границе с Китаем

Общество
  /   Обновлено: 29 мая 2021 15:20 50

Правительство Северной Кореи распорядилось уничтожать кошек и голубей на границе с Китаем
pixabay.com  / 123digitalservice

Власти КНДР приказали уничтожить голубей и кошек на границе с Китаем, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Животные могут принести COVID-19 в Северную Корею из соседнего государства, считает местное правительство. Одну семью в городе Хесан поместили на изоляцию на 20 дней, так как они отказались отдавать свою домашнюю кошку. Граждане заявили, что их питомец скончался, однако его заметили у забора на границе с КНР.

Животное в итоге забрали, а семью поместили в изолятор. Власти КНДР отдали приказ об уничтожении всех голубей и кошек в пограничных с Китаем регионах. При этом в Северной Корее официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Daily NK.

#северная корея #кошки #голуби #коронавирус
Поклонская обратилась в "Единую Россию" с просьбой снять ее кандидатуру с праймериз
Поклонская обратилась в "Единую Россию" с просьбой снять ее кандидатуру с праймериз
Политика
15:32 | 29 мая
Пьяная пара упала с балкона на третьем этаже дома в центре Петербурга
Пьяная пара упала с балкона на третьем этаже дома в центре Петербурга
Происшествия
15:15 | 29 мая
Правительство Северной Кореи распорядилось уничтожать кошек и голубей на границе с Китаем
Правительство Северной Кореи распорядилось уничтожать кошек и голубей на границе с Китаем
Общество
14:53 | 29 мая