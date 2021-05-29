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Журналисты увидели сигнал в предложении Путина для Лукашенко искупаться в Черном море

Политика
  /   Обновлено: 29 мая 2021 15:16 89

Журналисты увидели сигнал в предложении Путина для Лукашенко искупаться в Черном море
kremlin.ru  / Пресс-служба Президента России

Встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко прошла 28 мая в Сочи. Журналисты обратили внимания на предложение главы РФ искупаться.

Владимир Путин начал встречу с Лукашенко, предложив ему окунуться в Черное море. Издание "ПолитПазл" в этой связи обратили внимание на публикацию одного из Telegram-каналов. Авторы задались вопросом, какой сигнал хотел послать российский лидер белорусскому подобными словами.

"Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море, потому что оно стало теплым (на самом деле не особо, всего 18,7 градуса сейчас). Как правильно считать этот сигнал?" — написали журналисты "Катарсиса".

Переговоры Путина и Лукашенко 28 мая длились более пяти часов. Предыдущая февральская встреча шла еще дольше.

#путин #журналисты #лукашенко
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