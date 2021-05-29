Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Стивен Сигал присоединился к партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"

Политика
76

Стивен Сигал присоединился к партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
kamgov.ru  / 

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал стал полноправным членом партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Информацию об этом подтверждает РИА Новости. До этого звезда голливудских боевиков состоял в партии "За правду". Вскоре он вместе с командой сопредседателя политического объединения Захара Прилепина перешел в новую партию.

Сигал намерен продолжить работу по улучшению экологической ситуации в России, в частности, в сфере борьбы с загрязнением природы. В связи с этим он ранее представил законопроект, затрагивающий преступления в соответствующей области.

#россия #стивен сигал #справедливая россия - за правду
Поклонская обратилась в "Единую Россию" с просьбой снять ее кандидатуру с праймериз
Поклонская обратилась в "Единую Россию" с просьбой снять ее кандидатуру с праймериз
Политика
15:32 | 29 мая
Пьяная пара упала с балкона на третьем этаже дома в центре Петербурга
Пьяная пара упала с балкона на третьем этаже дома в центре Петербурга
Происшествия
15:15 | 29 мая
Правительство Северной Кореи распорядилось уничтожать кошек и голубей на границе с Китаем
Правительство Северной Кореи распорядилось уничтожать кошек и голубей на границе с Китаем
Общество
14:53 | 29 мая