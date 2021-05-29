Стивен Сигал присоединился к партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

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Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал стал полноправным членом партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Информацию об этом подтверждает РИА Новости. До этого звезда голливудских боевиков состоял в партии "За правду". Вскоре он вместе с командой сопредседателя политического объединения Захара Прилепина перешел в новую партию.

Сигал намерен продолжить работу по улучшению экологической ситуации в России, в частности, в сфере борьбы с загрязнением природы. В связи с этим он ранее представил законопроект, затрагивающий преступления в соответствующей области.