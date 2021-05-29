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Политолог Коктыш: адресные санкции Вашингтона не критичны для Минска

Политика
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Политолог Коктыш: адресные санкции Вашингтона не критичны для Минска
pxhere.com  / CC0 Public Domain

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Коктыш заявил, что адресные санкции США против Белоруссии болезненны, но не критичны.

Коктыш в беседе с журналистами РИА Новости поделился соображениями по поводу санкций Вашингтона против Минска. Ранее власти США сообщили, что в сотрудничестве с Евросоюзом разрабатывают адресные санкции против некоторых белорусских политиков и хотят вернуть ранее снятые.

"Это не критично, но это болезненно. В Белоруссии экспортно ориентированная экономика, и, соответственно, любые ограничения экспортных возможностей всегда чувствительны", — сказал политолог.

Ранее Коктыш прокомментировал инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске. Эксперт считает, что действия белорусских властей относительно борта полностью соответствовали нормам международного права.

#сша #белоруссия #коктыш
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