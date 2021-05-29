Air France вернула рейсы из Парижа в Москву

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Французская авиакомпания Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву, которые были временно отменены с 26 мая, сообщил источник в парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль.

В комментарии ТАСС он заявил, что борт французского перевозчика вылетел в российскую столицу. Пока рейсов Париж — Москва у Air France не было, их выполнял российский "Аэрофлот".

Французская компания на этой неделе отменила три перелета между столицами 26, 27 и 28 мая. Там пояснили, что это произошло по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила маршрут в обход воздушного пространства Белоруссии.

Air France приостановила полеты над республикой по рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности, как это сделали многие другие авиакомпании Старого Света после инцидента с бортом Ryanair в Минске 23 мая.