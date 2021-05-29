Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Авиакомпании РФ выполнили несколько рейсов в облет Белоруссии

Политика
91

Авиакомпании РФ выполнили несколько рейсов в облет Белоруссии
Global Look Press  / MOD Russia

Несколько рейсов российских авиакомпаний совершили полет в обход Белоруссии, несмотря на то, что их маршрут предполагал движение через воздушное пространство страны, пишет Forbes.

Журнал со ссылкой на свои источники в профильных ведомствах сообщил, что несколько самолетов российских авиакомпаний облетели Белоруссию во время своих рейсов. Причина, почему это произошло, не называется. Названия авиакомпаний также не уточняются. Однако источники Федерального агентства новостей не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Несколько стран ранее отказались от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Это связано с санкциями Евросоюза, негодование которого вызвала экстренная посадка пассажирского лайнера компании Ryanair в Минске. На борту судна находился главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который ранее был объявлен в розыск белорусскими властями.

#самолет #белоруссия #авиакомпания
Поклонская обратилась в "Единую Россию" с просьбой снять ее кандидатуру с праймериз
Поклонская обратилась в "Единую Россию" с просьбой снять ее кандидатуру с праймериз
Политика
15:32 | 29 мая
Пьяная пара упала с балкона на третьем этаже дома в центре Петербурга
Пьяная пара упала с балкона на третьем этаже дома в центре Петербурга
Происшествия
15:15 | 29 мая
Правительство Северной Кореи распорядилось уничтожать кошек и голубей на границе с Китаем
Правительство Северной Кореи распорядилось уничтожать кошек и голубей на границе с Китаем
Общество
14:53 | 29 мая